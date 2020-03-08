https://static.news.ru/photo/d2d0a528-6146-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встретится в понедельник, 9 марта, с официальными лицами Европейского союза для обсуждения проблемы мигрантов.

Эрдоган отметил, что Турция не получает поддержки от международного сообщества, когда это касается вопроса беженцев.

Однако он надеется на результат после проведения переговоров, сообщает Reuters.

5 марта на границе между Турцией и Грецией возникла напряжённая ситуация в связи с массовой миграцией беженцев. По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкала их на нелегальный переход границы. В отдельных местах греческая полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа. В стычках с силовиками ранения получили 164 мигранта.

Как ранее писал NEWS.ru, заявления глав МИД стран — членов Евросоюза, касающиеся недопустимости использования темы мигрантов для политического давления, идут вразрез с их реальными действиями. Турецкое внешнеполитическое ведомство считает, что подобные высказывания являются доказательством лицемерного подхода.