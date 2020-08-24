Турчинов рассказал о возможностях Зеленского вторгнуться в Крым

https://static.news.ru/photo/f03a4bcc-e667-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что у главы республики Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. По его словам, он готов «помочь» главе государства в «реализации наступления».

Так политик, весной 2014 года исполнявший обязанности главы государства, на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины ответил на заявление Зеленского, что «те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму», сообщает РИА Новости Крым.

Турчинов также предположил, что на допросы вызовут не тех, «кто уничтожал обороноспособность» Украины, а оппозицию. Сам он считает виновным в потере Крыма экс-президента Виктора Януковича.

Турчинов добавил, что «защита украинской земли» для Зеленского важна менее чем договоренности с Москвой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проблема снабжения Крыма пресной водой вновь обострилась. Из-за обмеления водохранилищ с 24 августа вводятся ограничения в Симферополе и более чем в 30 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. По словам специалистов, подобная ситуация не возникала с прошлого столетия. При этом Украина по-прежнему отказывает в поддержке полуострова.