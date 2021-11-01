Турчинов: Москва переиграла Зеленского в энергетическом вопросе

Москва полностью переигрывает Киев на политическом поле, в частности в энергетике. Власти России соратников президента Украины Владимира Зеленского «загоняют как мальчиков», заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, [в Киеве] считали, что 200 долларов — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадёт. И цена «упала» — настолько, что вообще нет ресурса закупать, — подчеркнул Турчинов.

Он уточнил, что у Украины в настоящее время нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. Также Киев «провалил закупку угля», добавил Турчинов.

Ранее стало известно, что Киев будет вынужден «идти на поклон» в Москву. К этому привела ошибочная энергетическая политика президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Теперь украинским властям придётся соглашаться на любые условия «Газпрома», заявил политолог Дмитрий Корнейчук.