Тупик Зеленского: какой сигнал Европа пошлет Путину?

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон решил собрать в Елисейском дворце трех президентов, канцлера и кучу премьеров европейских стран, не считая министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Речь идет, как сказали бы в Советском Союзе, о кульминации недели показной солидарности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Было турне самого Зеленского по Европе, визит группы политиков в Киев во главе с премьером Италии. И вот итоги двух лет СВО будут подводить в Париже. Жалко, что не в Версале или Компьене, где было подписано немало документов о капитуляции.

Макрон как первый дипломат

Сразу после отставки Ангелы Меркель с поста руководителя Германии француз Макрон стал делать заявку на то, чтобы занять освободившуюся нишу лидера европейской дипломатии. Политика, способного брать на себя смелость говорить от имени объединенной Европы. Но при всех его усилиях и показной активности ничего не выходит по той банальной причине, что Старый Свет в целом утрачивает свою международную субъектность.

Были и личные проколы Макрона типа приглашения в свой кабинет кучи журналистов во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Но кто с таким легковесным деятелем будет поддерживать личные конфиденциальные отношения?

Так что посиделки в Елисейском дворце — это очередной заход Макрона на роль регионального лидера. Вот только обнародованная сверхзадача совещания — показать России, что она не сможет выиграть на Украине, — лишнее доказательство того тупика, в котором коллективно оказались европейцы. Гремучая смесь наивности, снисходительности и спеси.

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Французский политический ковчег

Конечно, Макрону необходимо реабилитироваться за внезапный отказ от приезда в Киев, вокруг которого накручено немало конспирологических версий. Кроме того, сама Франция, как и ряд других стран континента, буквально взята в осаду аграриями, взбешенными привилегиями, закрепленными за украинской сельхозпродукцией.

Мало того что на сельскохозяйственной выставке фермер публично обвинил Макрона в том, что он жертвует интересами своего населения ради Украины. Объявленная война на истощение прежде всего бьет по европейцам.

Поэтому любые апелляции к лозунгам о помощи Украине, которая будет длиться столько, сколько это будет нужно для победы, способны дополнительно дестабилизировать обстановку в странах Евросоюза.

И если, демонстрируя солидарность с Украиной, Макрон не выскажется о блокировке границ ЕС против украинских поставок зерна и курятины, то они полностью девальвируют все свои пафосные заявления. А если призовет еще границы разблокировать, то окажется в положении цугцванга, когда любой ход ухудшает положение на большой «шахматной доске».

Тупик «формулы Зеленского»

Самая главная засада для европейцев состоит в том, что, постоянно ожидая четкого сигнала из Вашингтона, они не могут сформулировать свое видение перспектив украинского конфликта. В мире существует, по разным оценкам, порядка десяти различных «формул урегулирования». Но Макрон с компаньонами вынуждены мусолить утопическую «формулу Зеленского», предусматривающую фактически капитуляцию России.

А раз так, то натовцам не остается ничего другого, кроме втягивания в конфликт, в котором и они во все большей степени становятся разменным материалом. Так что Макрону и его товарищам нужно будет сесть и крепко подумать — что же они хотят действительно сказать.

Читайте также:

Блинкен призвал отказаться от «жен» и «сыновей». Вы готовы стать биомассой?

«Мастер и Маргарита»: почему Иешуа и Ершалаим вместо Иисуса и Иерусалима?

Надеждин сбежал из России? Он не спешит в сакральные жертвы

Россия победила в «банановой войне»: Эквадор пошел на уступки