Премьер Канады Джастин Трюдо обсудил вопросы изменения климата со шведской активисткой Гретой Тунберг, обвинившей ранее на саммите ООН мировых лидеров в предательстве.
Она — голос целого поколения молодых людей, которые призывают мировых лидеров делать больше и делать это лучше, — цитирует чиновника телеканал CBC.
После встречи с Трюдо активистка заявила, что власти Канады прикладывают недостаточно усилий для защиты экологии планеты, уточняет издание.
News.ru писал, что Тунберг во время выступления в ООН обвинила мировых лидеров в предательстве. Девочка считает, что они не делают ничего для спасения климата и заботятся лишь о прибыли. Экоактивистка подчеркнула, что будущие поколения никогда не простят нынешних правителей, если они их подведут.