https://static.news.ru/photo/ab7fa5e2-e152-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/justinpjtrudeau

Премьер Канады Джастин Трюдо обсудил вопросы изменения климата со шведской активисткой Гретой Тунберг, обвинившей ранее на саммите ООН мировых лидеров в предательстве.

Она — голос целого поколения молодых людей, которые призывают мировых лидеров делать больше и делать это лучше, — цитирует чиновника телеканал CBC .

После встречи с Трюдо активистка заявила, что власти Канады прикладывают недостаточно усилий для защиты экологии планеты, уточняет издание.

News.ru писал, что Тунберг во время выступления в ООН обвинила мировых лидеров в предательстве. Девочка считает, что они не делают ничего для спасения климата и заботятся лишь о прибыли. Экоактивистка подчеркнула, что будущие поколения никогда не простят нынешних правителей, если они их подведут.