https://static.news.ru/photo/fe732014-5a45-11ea-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Lorestani/Tt/Global Look Press

Молодёжь всего мира должна по-взрослому бороться за сохранение экологии, потому что политики игнорируют проблему изменения климата и «ведут себя как дети». Такое заявление сделала юная шведская экоактивистка Грета Тунберг на массовой акции в английском городе Бристоль.

Она пообещала, что «не будет молчать», пока мировые лидеры не обращают внимания на чрезвычайную ситуацию в области экологии, пытаясь «замять эту проблему».

Наши лидеры ведут себя как дети, поэтому нам приходится брать на себя роль взрослых. Они подводят нас, но мы не сдадимся, — цитирует Тунберг «Интерфакс».

Экоактивистка призвала молодых людей продолжать массовые акции и проявлять терпение, так как «необходимые изменения не случатся за одну ночь».

В массовой акции в Бристоле приняли участие, по разным оценкам от 20 до 30 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Тунберг поддержала репостом в социальной сети жителей Красноярска, которые протестуют против режима «чёрного неба».