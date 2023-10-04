Трюдо: власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов

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Джастин Трюдо

Власти Канады изучат архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986–1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны, сообщил телеканал CBC со ссылкой на премьер-министра страны Джастина Трюдо. Так власти государства отреагировали на скандал с чествованием украинского нациста в парламенте.

Высшие государственные должностные лица очень внимательно изучат этот вопрос, в том числе покопаются в архивах, — привел телеканал ответ Трюдо на соответствующий запрос.

Некоторые еврейские правозащитные организации Канады ранее заявили, что Оттава должна раскрыть больше информации о нацистских преступниках, скрывающихся в стране. В 1986–1987 годах комиссия Жюля Дешене провела расследование, но большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не обнародовали, а по итогам доклада никого не осудили.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на XX Ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Джастин Трюдо, оправдывающийся за чествование нациста в парламенте, выглядит жалко. По словам главы ведомства, все присутствующие в тот момент в парламенте знали, кем является приглашенный гость.