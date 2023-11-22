Трюдо сообщил о действиях властей Канады после взрыва на границе с США Трюдо: Оттава и Вашингтон находятся на связи после взрыва на Радужном мосту

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оттава занимается сбором информации о взрыве на границе с США и находится на связи с американскими коллегами, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя инцидент на Радужном мосту через Ниагарский водопад, соединяющем два государства. По его словам, которые приводит РИА Новости, канадское руководство не исключает введение дополнительных мер безопасности.

Мы пытаемся собрать информацию и разговариваем с США. <...> Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося, — сказал Трюдо в ходе выступления в парламенте.

Вечером 22 ноября стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. В результате погибли два человека, находившиеся в машине, также пострадал пограничник.

Расследованием инцидента занимается ФБР, специалисты расценивают его как попытку террористической атаки. При этом канадские власти называют ситуацию «очень серьезной», но призывают не спешить с версиями о причинах инцидента.