Трюдо обсудил с Зеленским дальнейшую поддержку Украины

Фото: Volodymyr Zelensky / Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил дальнейшую помощь Киеву, сообщила канцелярия канадского лидера. В ходе разговора глава Канады выразил неизменную солидарность с Украиной. Трюдо также подтвердил обязательство Канады по поставкам вооружений Киеву, пишут «Известия».

Премьер-министр подтвердил обязательство Канады по поддержке Украины и ее народа путем военной, экономической и гуманитарной помощи до тех пор, пока это необходимо, — сказано в пресс-релизе.

Стороны также обсудили варианты помощи тем, кто «больше всего страдает от продовольственной небезопасности».

Бельгийский сенатор Ален Дестекс ранее заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Политик добавил, что все санкции с России необходимо снять. Он отметил, что подобное дипломатическое решение более предпочтительно, чем конфронтацию, которую поощряет Вашингтон. В качестве доказательства безрассудства американской политики он привел в пример последствия операций США в Ираке, Ливии и Сирии.