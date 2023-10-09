Трюдо: Канада готова оказать Израилю необходимую помощь

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Правительство Канады готово оказать необходимую поддержку Израилю в связи с ухудшением обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе премьер-министра страны Джастина Трюдо. В своем заявлении он подчеркнул, что канадцы стоят на стороне Тель-Авива, а поддержка израильского народа со стороны Канады непоколебима.

Нашим израильским друзьям: канадцы с вами. Правительство Канады готово поддержать вас — наша поддержка израильского народа непоколебима, — заявил Трюдо.

Он также осудил нападения со стороны палестинцев на Израиль и призвал освободить всех захваченных в плен жителей страны. Трюдо обещал сотрудничать с международными партнерами Канады для установления мира в регионе.

В дополнение к этому, премьер-министр объявил, что на здании национального парламента в Оттаве в память о погибших евреях приспустят национальные флаги. Главная башня комплекса будет подсвечена сине-белыми огнями, символизирующими цвета флага Израиля.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер сообщил, что в Тель-Авив отправлена первая партия военной помощи, а в ближайшие дни будет отправлена вторая. Политики договорились принять меры, направленные против неприятелей еврейского государства, которые попытаются извлечь выгоду из обострения обстановки.