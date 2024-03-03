Трюдо отменил «опасную» встречу с Мелони Встречу Трюдо и Мелони в Торонто отменили из-за пропалестинской акции протеста

Фото: Cole Burston/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони и Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его итальянская коллега Джорджа Мелони отменили совместное мероприятие в Торонто из-за пропалестинских протестующих, сообщил телеканал CBC News. Лидеры двух стран планировали посетить Художественную галерею Онтарио, у стен которой собрались митингующие, обвинявшие Трюдо в поддержке «геноцида» в Газе.

Из соображений безопасности мероприятие было отменено, — сообщил представитель офиса Трюдо.

В полиции сообщили, что вечером 2 марта на акции протеста возле Художественной галереи Онтарио в Торонто собрались от 200 до 300 человек. Демонстранты стояли у разных входов в здание и не пускали никого внутрь. Протестующие скандировали, что Трюдо «спонсирует геноцид» в секторе Газа.

Когда министр международного развития Канады Ахмед Хуссейн попытался войти через главный вход, митингующие преградили ему путь. После этого участники акции преследовали чиновника на протяжении двух кварталов, пока он в сопровождении полицейских пытался уйти от толпы в безопасное место.

По данным Reuters, у галереи одновременно проходило две акции протеста. Помимо демонстрации в поддержку Палестины, там же собрались люди, выступающие против действий правительства Трюдо, сообщило агентство.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению о продолжительности предполагаемого перемирия в Газе и схеме обмена заложников на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Как сообщил источник, для завершения сделки сторонам также необходимо договориться о выводе израильских войск из северной части палестинского анклава и возвращении жителей в эти районы.