Трёхсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила работу в Москве

Работу трёхсторонней рабочей группы по Карабаху возобновили в Москве во вторник Россия, Армения и Азербайджан. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
На состоявшемся заседании участники
В заседании участвовали вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев.
Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.
Первое заседание рабочей группы состоялось 30 января 2021 года.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал исторической победу во второй карабахской войне.