16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Трёхсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила работу в Москве

22:37, 17 августа 2021
Трёхсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила работу в Москве Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Работу трёхсторонней рабочей группы по Карабаху возобновили в Москве во вторник Россия, Армения и Азербайджан. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

На состоявшемся заседании участники обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе и ход выполнения договорённостей глав трёх стран.

В заседании участвовали вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.

Первое заседание рабочей группы состоялось 30 января 2021 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал исторической победу во второй карабахской войне.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео