Трёхсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила работу в Москве

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Вывод американских войск из Афганистана и приход к власти в стране талибов стали самыми значительными геополитическими событиями с момента присоединения Крыма к России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное...