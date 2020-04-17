Трёхметровую статую Сталина выставили на продажу в Чехии

Власти города Комаров в Чехии выставили на аукцион статую советского политического деятеля Иосифа Сталина. Её начальная цена составляет 20 тысяч крон.
Статуя была установлена на площади Мира с 1951 года по 1989 год. После революции памятник хранили на складе исторических экспонатов.
Мы долго не могли оценить стоимость скульптуры. Коллега нашел эксперта в этой области, который сделал оценку, и мы опубликовали предложение о продаже, — заявил заместитель мэра города Радим Шима.
По его словам, продажа статуи Сталина никак не связана со сносом памятника советского маршала Ивана Конева,
NEWS.ru писал, что в Германии появится первый памятник советскому революционеру Владимиру Ленину. Его установки добились члены Марксистско-ленинской партии Германии. Статуя будет установлена в городе Гельзенкирхен.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен