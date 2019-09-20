https://static.news.ru/photo/e59ea11c-dbc4-11e9-93d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финальная акция протеста грузинской оппозиции пройдёт 20 сентября в Тбилиси перед зданием парламента. Митинги продолжались в течение трёх месяцев.

О завершении протестных акций сообщили их организаторы, представители общественного движения «Это стыдно». Они подчеркнули, что на митинге 20 сентября оппозиция не будет выдвигать каких-либо политических требований. Однако дальше члены движения собираются продолжать мешать работе правящей партии «Грузинская мечта».

Ровно три месяца грузинский народ не прекращал акции, выражал свою позицию, требовал отставки Гахарии (премьер-министр страны), который виновен в кровавом разгоне митинга. Проспект Руставели был перекрыт неделями, он будет перекрыт и сегодня, потому что нас снова будет много, — приводит РИА Новости слова члена общественного движения «Это стыдно» Бесариона Елошвили.

Как ранее писал News.ru, протестующие пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии. Участники движения «Это стыдно» отметили, что часть «овец» находятся внутри здания.