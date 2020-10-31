Трёхлетнего ребёнка вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции

Турецкие спасатели после землетрясения, которое произошло 30 октября в провинции Измир, обнаружили под завалами живого трёхлетнего мальчика. Ребёнка достали из-под обломков с аплодисментами и госпитализировали.
Он стал 106-м спасённым. Как
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших при землетрясении возросло до 79.
Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
Вице-президент Фуат Октай заявил, что 26 сильно повреждённых зданий в Измире будут срочно снесены. 2076 сотрудников поисково-спасательных служб продолжают работу на обломках восьми зданий.
31 октября власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека, писал NEWS.ru.