Трёхлетнего ребёнка вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции

https://static.news.ru/photo/192916fe-1cd1-11eb-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ece/twitter.com

Турецкие спасатели после землетрясения, которое произошло 30 октября в провинции Измир, обнаружили под завалами живого трёхлетнего мальчика. Ребёнка достали из-под обломков с аплодисментами и госпитализировали.

Он стал 106-м спасённым. Как сообщает Anadolu, поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших при землетрясении возросло до 79.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Вице-президент Фуат Октай заявил, что 26 сильно повреждённых зданий в Измире будут срочно снесены. 2076 сотрудников поисково-спасательных служб продолжают работу на обломках восьми зданий.

31 октября власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека, писал NEWS.ru.