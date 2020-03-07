Трёх человек «российского происхождения» депортировали из Гайаны за якобы вмешательство в выборы в южноамериканском государстве. Об этом
Было три человека, которые разговаривали с ведущими членами НППГ в отеле Marriott, — один из Ливии (российского происхождения), один из России и один из Америки (российского происхождения), которые прибыли в эту страну, и мы были вынуждены депортировать их в день выборов после того, как наша разведка поняла, что был какой-то сговор с целью получить доступ к компьютерной системе избирательной комиссии. Они были немедленно депортированы, — привело слова Хемража Рамжаттана РИА Новости.
Уточняется, что у депортированных людей были изъяты компьютеры и флеш-накопители. Министр также сообщил, что Ассоциация американской торговой палаты в Гайане предоставляла помощь этим людям. А «киберпреступники» работали на американскую нефтяную компанию ExxonMobil.
Ранее NEWS.ru писал о том, что шесть стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил Евросоюза: Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Литва.
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