Трёх человек задержали в Турции по делу о взрывах на фабрике фейерверков

https://static.news.ru/photo/40732d80-be03-11ea-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкая полиция задержала трёх человек по делу о серии взрывов, произошедшей на фабрике по производстве фейерверков.

Речь идёт о руководителе предприятия и двух его помощниках. В настоящее время они допрашиваются следователями, сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошёл 3 июля на северо-западе страны в провинции Сакарья. На фабрике хранилось более 100 тонн фейерверков. В момент взрыва на предприятия находились от 150 до 200 сотрудников.

Первоначально было известно о четырёх погибших и 97 пострадавших. Позднее число раненых возросло до 110 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, взрывы на фабрике были слышны в радиусе 50 км, что вызвало панику среди населения. Жители окрестных населённых пунктов приняли произошедшее за землетрясение. Причины инцидента пока не установлены.