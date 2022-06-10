Трутнев оценил значимость первого автомобильного моста между Россией и КНР

Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / Global Look Press

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что первый автомобильный мост между Россией и Китаем, который соединяет Благовещенск и китайский город Хэйхэ, имеет особое, символическое значение. Он отметил, что строение является «нитью дружбы» между двумя народами в разобщённом мире. Он напомнил, что в строительстве приняли участие тысячи российских и китайских специалистов, пишет РИА Новости.

В сегодняшнем разобщённом мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет ещёодной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая, — рассказал Трутнев.

Строительство моста через реку Амур началось в 2016 году.

Сложившиеся политические отношения в мире претерпят серьёзные изменения после окончания специальной военной операции на Украине, написал ранее эксперт У Синьбо в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао». Виной всему введённые Западом санкции, которые подрывают устоявшиеся правила. Колумнист отметил, что русско-украинский конфликт не оказал бы такого колоссального влияния на мировую экономику и политику, если бы не санкции. По мнению Синьбо, рестрикции будут долгосрочными, а их давление на мироустройство — огромным.