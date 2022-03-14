«Трудный разговор»: Киев о переговорах с Москвой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал трудным очередной раунд переговоров с Россией, который стартует в понедельник в онлайн-формате. На них должны обсудить прекращение огня, oтвод войск и гарантии безопасности, написал он в своём Telegram-канале.

Переговоры - четвёртый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор, — написал он.

Новый раунд переговоров России и Украины проходит в видеоформате. Ранее Подоляк перечислил основные темы обсуждения. По данным переговорщика, это вопросы мира, прекращении огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Украинский лидер добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».