Тропический шторм сформировался на севере Атлантики

https://static.news.ru/photo/11486026-bf51-11ea-8f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noaa/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Тропический шторм сформировался в северной части Атлантического океана и движется на северо-восток. Ему дали имя «Эдуард».

Максимальная скорость ветра достигает 64,4 км/ч, сам шторм движется со скоростью 56,3 км/ч, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Отмечается, что 6 и 7 июля «Эдуард» будет всё дальше удаляться от побережья Канады и США.

Тропический шторм получает собственное имя, если скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/ч. При повышении скорости до 119 км/ч шторм переходит в разряд ураганов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и американского Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон проанализировали спутниковые снимки тропических штормов последних 40 лет и заметили: ураганы усиливаются с каждым годом. По прогнозу NOAA, в ближайшем будущем ураганы станут ещё сильнее и продолжительнее.