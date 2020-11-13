Тропический шторм «Йота» в Карибском море усилился до урагана

https://static.news.ru/photo/7f634806-2715-11eb-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: AstillasdeLuz/twitter.com

Сформировавшийся в Карибском море тропический шторм «Йота» перерос в ураган.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого расположена в Майами, штат Флорида, скорость порывов ветра в пределах «Йоты» достигает 33,3 м/с. Сейчас он находится в 475 км к востоку от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и идёт на запад со скоростью 7 км/ч.

Метеорологи считают, что ураган может достичь побережья Гондураса и Никарагуа.

Специалисты классифицируют атмосферное явление как ураган, если скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.

Hurricane #Iota Advisory 7A: Reconnaissance Aircraft Finds Iota Has Strengthened Into The Thirteenth Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020

Как писал NEWS.ru, бушевавший в сентябре в штатах Флорида и Алабама ураган «Салли» оставил без света 540 тыс. человек на побережье Мексиканского залива. Скорость ветра достигала 165 км/ч. Он повалил деревья и сорвал кровлю с десятков домов в этих штатах. Один человек, по официальным данным, стал жертвой разгула стихии, ещё один числится пропавшим без вести. Всё это сопровождалось проливными дождями.