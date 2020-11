Тропический шторм «Йота» в Карибском море усилился до урагана

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого расположена в Майами, штат Флорида, скорость порывов ветра в пределах «Йоты» достигает 33,3 м/с. Сейчас он находится в 475 км к востоку от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и идёт на запад со скоростью 7 км/ч.

Метеорологи считают, что ураган может достичь побережья Гондураса и Никарагуа.

Специалисты классифицируют атмосферное явление как ураган, если скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.