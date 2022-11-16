Троих задержанных в Египте российских моряков отправят на родину

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Александрия, Египет

Троих из пяти российских моряков, задержанных несколько дней назад в Египте, 17 ноября отправят в Москву. Еще двое пока останутся в Александрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.

Завтра трое моряков с этого судна прилетают в Москву. Оставили капитана и старпома в Египте, — цитирует агентство сообщение организации.

Моряки являются членами экипажа турецкого судна Soya, которое разгружалось в Александрии в начале ноября. Сотрудники местной таможни обнаружили в нескольких контейнерах большое количество трамадола (сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик), ввоз которого в Египет запрещен. В результате были арестованы пятеро россиян, включая капитана Сергей Еремизина и еще трое граждан Болгарии, входящих в экипаж судна.

Через несколько дней морякам удалось передать короткие послания родным через местного адвоката. Их родственники в Российский профессиональный союз моряков и МИД.