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Трое солдат пострадали в результате двух взрывов мин в Колумбии

01:52, 02 марта 2021
Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua

В Колумбии в результате взрывов двух мин пострадали по меньшей мере трое представителей вооружённых сил страны.

По данным радиостанции RСN, инцидент произошёл на востоке страны в департаменте Норте-де-Сантандер. Первый взрыв прогремел в муниципалитете Кукута, там пострадали двое военных. Второй взрыв произошёл в муниципалитете Тибу, где оказался ранен один военнослужащий.

Все пострадавшие госпитализированы. Начато расследование происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что двух охранников замначальника Сил обороны Сомали убили при покушении.

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