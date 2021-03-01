Трое солдат пострадали в результате двух взрывов мин в Колумбии

В Колумбии в результате взрывов двух мин пострадали по меньшей мере трое представителей вооружённых сил страны.
По данным радиостанции RСN, инцидент произошёл на востоке страны в департаменте Норте-де-Сантандер. Первый взрыв прогремел в муниципалитете Кукута, там пострадали двое военных. Второй взрыв произошёл в муниципалитете Тибу, где оказался ранен один военнослужащий.
Все пострадавшие госпитализированы. Начато расследование происшествия.
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