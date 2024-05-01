Стало известно о количестве пострадавших на протестах в Тбилиси Трое полицейских и сотрудники СМИ пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее трех сотрудников МВД пострадали при разгоне митинга у парламента в Тбилиси, передает ТАСС со ссылкой Минздрав Грузии. По информации агентства, также пострадали несколько представителей СМИ. Медицинское ведомство проинформировало, что в настоящий момент на месте столкновений находится достаточное количество бригад скорой помощи. Врачи обеспечивают граждан всеми необходимыми медикаментами.

К этому времени госпитализированы трое правоохранителей, — говорится в заявлении.

По данным агентства, журналист Аджарского телевидения Общественного вещателя Грузии, предварительно, надышался слезоточивым газом. У одного видеооператора сломана видеокамера.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», депутат парламента Леван Хабеишвили избит полицией, проинформировал грузинский телеканал «Мтавари архи». Судя по опубликованным фото, у политика сломан нос, травмирован правый глаз, видны следы крови на лице.

Грузинский спецназ оттеснил митингующих против закона об иноагентах от проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси. Силовики полностью окружили здание, ситуация стабилизировалась. Находящийся на акции оппозиционный парламентарий Георгий Вашадзе обвинил представителей МВД в провокациях. По его мнению, акция носила мирный характер и у силовиков не было причин для использования спецсредств. Он потребовал провести расследование о применении силовиками непропорциональной силы. Тем более, что пострадали представители СМИ.

Сейчас митингующие расходиться отказываются, они скандируют: «Рабы» и «Да здравствует Грузия». Часть участников акции переместилась к Дому юстиции на набережной и перекрыла проезжую часть.