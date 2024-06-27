Власти Боливии обвинили в попытке госпереворота троих военачальников El Deber: в Боливии после попытки госпереворота арестовали троих военачальников

Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Президент Боливии Луис Арсе (4-й слева) жестом обращается к людям на балконе правительственного дворца в Ла-Пасе, Боливия, 26 июня 2024 г..

Троих военачальников задержали после попытки государственного переворота в Боливии. В полицейский участок доставили бывшего командующего армией генерала Хуана Хосе Суниги, бывшего командующего ВВС Марсело Хавьера Сегарра и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора, сообщает издание El Deber.

Министр правительства Эдуардо Дель Кастильо заявил, что Хуан Хосе Суньигу и Хуан Арнес Сальвадор являются главными виновниками вооруженного захвата, которое произошло накануне в боливийском городе Ла-Пас. На площадь Мурильо, где расположены Дворец правительства и Многонациональное законодательное собрание города, они заехали на бронетехнике в сопровождении тяжеловооруженных солдат. Госперевород был нацелен на свержение демократически избранного правительства и запугивание президента государства Луиса Арсе Катакору.

Они применили огнестрельное оружие против боливийского народа. Девять человек получили ранения из огнестрельного оружия, а молодой человек был жестоко избит военными, - сказал Дель Кастильо.

Также, по словам словам, военные применили химические вещества.

Известно, что Сунига потребовал вернуть в страну демократию. Кроме того, военный призвал освободить политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес и экс-губернатора Луиса Камачо, которые находятся в предварительном заключении по делу о госперевороте.