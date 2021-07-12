Трое детей погибли после взрыва боеприпаса в Афганистане

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Взрыв боеприпаса произошёл в афганской провинции Кунар. В результате погибли трое детей, ещё трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

Как заявил собеседник агентства, трагедия случилась, когда группа детей играла с боевым снарядом. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Ранее в Сети появились фотографии столицы Афганистана Кабула через месяц после захвата боевиками организации «Талибан» (запрещена в РФ). Среди заметных изменений — белые знамёна движения, стихийные рынки и отсутствие женщин на улицах.

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане 6 сентября, когда была взята последняя провинция Панджшер. Боевики заявили, что при взятии провинции не погиб ни один мирный житель.