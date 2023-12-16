Трибунал Ватикана осудил кардинала за злоупотребления Ватиканский трибунал осудил кардинала на 5,5 лет по делу о недвижимости

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Анджело Бечча

Кардинал католической церкви Анджело Бечча приговорен к 5,5 годам заключения по обвинением в мошенничестве, злоупотреблениях, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании денег, обнародовании секретных документов. Вердикт иерарху по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне вынес трибунал Ватикана, передает ТАСС.

На момент заключения сделки Бечча анимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, всегда отрицал свою вину. Процесс пролился 2,5 года. Отмечается, что это первый прецедент, когда приговор был вынесен кардиналу.

Отмечается, что злоумышленник завысил цену про покупке особняка для нужд церкви в Лондоне, который потом был продан по более низкой цене. Ущерб оценивался в €200 млн.