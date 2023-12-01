Три танкера и три компании подпали под антироссийские санкции США Минфин США включил в санкционный список по России три танкера и три компании

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Министерство финансов США включило в санкционный список по России три танкера. Также ограничения коснулись трех судоходных компаний, сообщила пресс-служба американского федерального казначейства.

Под санкции подпали судоходные компании HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, рестрикции коснулись нефтяных танкеров под либерийским флагом HS Atlantica, NS Champion и «Виктор Бакаев».

23 ноября Reuters сообщало, что крупные судоходные компании из Греции TMS Tankers, Thenamaris и Minerva Marine в течение нескольких недель отказывались транспортировать российскую нефть из-за угрозы санкций со стороны США. По данным агентства, прежде эти европейские компании активно сотрудничали с Россией и получали рекордную прибыль, несмотря на риски западных рестрикций.

16 ноября США ввели санкции против 14 компаний и трех нефтяных танкеров из-за подозрений в связях с Россией. Минфин США сообщал, что санкции также коснутся российских судов «Казань», «Лиговский проспект» и «НС Век» из-за экспорта российской нефти по завышенной стоимости.

1 декабря Reuters со ссылкой на правительство Швейцарии сообщило, что объем замороженных активов россиян в стране достиг 7,7 млрд швейцарских франков (около $8,8 млрд). Активы были заблокированы в рамках санкций Евросоюза из-за конфликта на Украине.