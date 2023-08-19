ВСУ атаковали Крым зенитной ракетой: новости СВО на утро 19 августа

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Российские средства ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму, сообщило Минобороны. Жертв и разрушений нет, отметили в военном ведомстве. Переоборудованная в ударный вариант ракета комплекса ПВО С-200 была обнаружена российской ПВО и сбита.

Трое строителей стали жертвами подрыва на неопознанном взрывном устройстве вблизи школы № 5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка, сообщил представитель ДНР. Еще трое получили ранения.

Позже стало известно, что количество пострадавших при взрыве в центре Донецка увеличилось до пяти человек. Все они — рабочие.

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

ВСУ за полтора часа 15 раз обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По сообщениям ведомства, обстрелам подверглись также населенные пункты Дзержинск, Максимильяновка и Галицыновка.

В ближайшем будущем переговоров между Россией и Западом по Украине не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, западные спонсоры провоцируют Киев на повышение ставок. Он добавил, что Москва рассматривает «лицемерные призывы Запада к переговорам» как уловку в попытке выиграть время для Вооруженных сил Украины. При этом общая помощь стран Запада Киеву за время специальной военной операции превысила $160 млрд.

Также глава МИД России заявил, что киевским властям и их кураторам светит «безрадостное будущее», а затягивание конфликта отобьет желание у западных стран восстанавливать Украину. Вера в военные успехи ВСУ у Запада становится все слабее, подчеркнул он. Сейчас остается и под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг, отметил Лавров. По его мнению, это ляжет «дополнительным бременем» на западных налогоплательщиков и поспособствует инфляции, а также снижению уровня жизни.

Говорить об урегулировании конфликта на Украине и достижении целей Киева дипломатическим путем преждевременно, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения контрнаступления ВСУ. Так он ответил на вопрос, ведутся ли в настоящее время какие-либо переговоры между Россией и Украиной. Также председатель назвал текущий конфликт «борьбой за существование» для Украины, однако отметил, что для этого потребуются значительные усилия.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Несколько взрывов прогремели в ряде областей Украины. Они были слышны во Львове, Житомире, а также в Хмельницкой и Винницкой областях. Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.

ООН решительно осуждает попытки Вооруженных сил Украины поразить гражданскую инфраструктуру в Москве при помощи беспилотников, сообщил спикер генсека международной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, в ООН продолжают настаивать на прекращении боевых действий.

Поставки американских F-16 Украине приближают США к третьей мировой войне, заявила член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. По ее словам, этому способствует американский президент Джо Байден. Республиканка добавила, что американский лидер «работает на Украину, а Америку ставит на последнее место».

Каховская гидроэлектростанция больше не подлежит восстановлению, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. В результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции разрушенными оказались 11 пролетов верхней части дамбы.

Эффект от использования Вооруженными силами Украины истребителей F-16 в зоне боевых действий будет нулевой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, это оружие не «супервпечатляющее» и к тому же старое, изобретенное еще в 1970-х годах.

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. В ходе встречи глава государства выслушал доклад от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения Вооруженных сил Украины (ВСУ) о контроле над одним из островов в дельте Днепра. Подобные заявления он назвал необоснованными.

Польские власти готовы направить своих военных на украинский фронт для борьбы против России, считает журналист издания Myśl Polska. В статье подчеркивается, что представители польского правительства все активнее заявляют воинствующие лозунги.

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