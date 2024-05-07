Три страны Запада ввели санкции против лидера LockBit Хорошева США, Британия и Австралия ввели санкции против лидера хакеров LockBit Хорошева

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Австралия, США и Великобритания совместно ввели санкции против 31-летнего россиянина Дмитрия Хорошева, который, как сообщается, является лидером хакерской группировки LockBit, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства. По полученным данным, Хорошеву будет запрещен въезд на территорию этих стран, также его активы могут быть заморожены в случае обнаружения.

В сообщении ведомства указывается, что россиянина обвиняют в причастности к порядка 25% кибератак с целью вымогательства, произошедших в течение 2023 года. Подчеркивается, что от данных преступлений пострадали тысячи физических и юридических лиц по всему миру.

Ранее, в феврале, международная коалиция правоохранителей, в которую вошли Федеральное бюро расследований и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, заявила об успехе в противодействии хакерской группировке LockBit. Согласно предоставленным данным, в ходе операции было конфисковано 11 тысяч доменов, которые использовались для атак в киберпространстве.

До этого в ЕС связали с Россией хакерские атаки на Германию и Чехию, обвинив Москву в использовании услуг злоумышленников для вмешательства в дела демократических институтов. Совет Евросоюза заявил о готовности принять меры против РФ.