https://static.news.ru/photo/d6bb81c4-5f22-11ea-aa6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

По «зелёной зоне» Багдада были выпущены как минимум три ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Источники в полиции рассказали, что одна ракета упала возле входа в «зелёную зону», вторая — неподалёку от посольства Турции, третья не достигла района. Стреляли, предположительно, из установки залпового огня. О пострадавших и разрушениях информация пока не приводится.

В «зелёной зоне» находятся дипмиссия и база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами.

Как писал NEWS.ru, 22 февраля в столице Ирака произошла серия терактов. В результате происшествия пострадали 17 человек. С небольшой разницей во времени сработали взрывные устройства в районах Эль-Маалиф, Шааб, Эль-Хабибия, Эш-Шуаля, Абу-Дашир, Эль-Машталь и Эз-Заафарания.