https://static.news.ru/photo/55ab3672-3f5d-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом из Китая.

Коронавирус в Новом Южном Уэльсе. [Заболели] 53-летний мужчина, 43-летний и 35-летний... Все они были неким образом связаны с городом Ухань в провинции Хубэй, — заявил глава Минздрава штата Брэд Хазард.

Он также поблагодарил заболевших за то, что те своевременно обратились в больницу для прохождения медицинского обследования.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, зарегистрирован случай инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV в австралийском Мельбурне.