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Три человека пострадали в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

18:44, 27 января 2022
Три человека пострадали в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана Фото: thenationsfirst/flickr.com
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В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения трое таджикских военнослужащих. Они доставлены в центральную клинику города Исфара. Боестолкновение продолжается, передаёт Sputnik Таджикистан.

Обстановку в целом оценить сложно, ситуация напряжённая. <...> К месту конфликта стягиваются военные. <...> представители властей Таджикистана и Киргизии ведут переговоры, — говорится в сообщении.

По данным агентства, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

Ранее сообщалось, что некоторое время назад пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, но до боевых действий дело не доходило.

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