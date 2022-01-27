Три человека пострадали в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

В результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана получили ранения трое таджикских военнослужащих. Они доставлены в центральную клинику города Исфара. Боестолкновение продолжается, передаёт Sputnik Таджикистан.

Обстановку в целом оценить сложно, ситуация напряжённая. <...> К месту конфликта стягиваются военные. <...> представители властей Таджикистана и Киргизии ведут переговоры, — говорится в сообщении.

По данным агентства, поводом для инцидента послужило забрасывание камнями автомобилей граждан Таджикистана с киргизской стороны. В результате этого пострадали несколько человек. Силовики с обеих сторон начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

Ранее сообщалось, что некоторое время назад пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, но до боевых действий дело не доходило.