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В Соединённых Штатах еврейская организация по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» признала жест «Ok», когда большой и указательный пальцы сводят в кольцо, расистским и экстремистским.

В объединении объяснили своё решение тем, что на протяжении последних нескольких лет жест использовался в различных изображениях и мемах, пропагандирующих межрасовую ненависть, говорится в сообщении на сайте лиги. Уточняется, что...