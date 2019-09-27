Три человека погибли и один пострадал в результате крушения вертолёта Вооружённых сил Сенегала, выполнявшего операцию под руководством миротворческой миссии ООН, в городе Буар на западе Центральноафриканской республики.
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С огромной скорбью узнал о крушении вертолёта ВС Сенегала в момент приземления в Буаре, при котором три человека погибли и один пострадал, — цитирует издание главу миссии Манкеура Ндиайе.
Ранее News.ru писал, что 31 августа два человека погибли при падении вертолёта в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудном, писал News.ru. В результате инцидента транспортное средство затонуло и было найдено через некоторое время после крушения. СК завёл уголовное дело.