Три человека погибли при крушении самолёта в Бразилии Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Бразилии

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Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщила спасательная служба региона, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл около полудня в субботу, 24 июня около 18:00 мск. Самолёт упал в 120 километрах от столицы штата. После падения машина загорелась.

По данным CNN Brasil, на борту находились пилот, его жена и их домработница. Все они погибли.

Ранее сообщалось о крушении самолёта Ил-76, которое произошло рано утром 24 июня. Самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка. В результате ЧП погибли четыре человека и ещё пять пострадали. Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.