Три белорусских оппозиционных Telegram-канала признали экстремистскими

Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны экстремистскими формированиями. Они внесены в перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, сообщили агентству БелТА в МВД.

Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности, — заявили в МВД.

13 октября Telegram-канал ГУБOП Белоруссии сообщил, что подписчиков экстремистских Telegram-каналов будут привлекать к уголовной ответственности, ссылаясь на ещё не опубликованное постановление совмина страны «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Следом канал опубликовал списки экстремистских ресурсов.

Текст документа на правовом портале так и не появился, однако, как пишет БелТА, он лишь регламентирует мониторинг соблюдения законодательства о недопущении реабилитации нацизма: каналы должны раз в полгода отчитываться о своей работе в МВД, плюс ведомство будет вести список тех, кого власти признают причастными к экстремистской деятельности.