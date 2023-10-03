Тревел-блогер посоветовала россиянам самые интересные места в Мексике Тревел-блогер Ансталь посоветовала россиянам посетить город Гуанахуато в Мексике

Фото: DanitaDelimont/dpa/Global Look Press

Город Гуанахуато в Мексике

Россиянам при путешествии в Мексику обязательно стоит посетить город Гуанахуато, который полон туннелей и лабиринтов, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Также она посоветовала посмотреть развалины древнего Теночтитлана и пирамиды племен майя.

В Гуанахуато сочетаются современный ритм жизни (ночные клубы, бары) и старина (сами постройки, архитектурные ансамбли). Обязателен к посещению в городе Музей мумий. В Мехико советую приезжать на неделю, очень колоритный и интересный город. Производит особенно яркое впечатление кафедральный собор и Дворец изящных искусств. Одно из самых ярких впечатлений от Мексики производит Музей подводных скульптур, куда обязательно советую погружаться с аквалангом. Если просто снорклить, то эмоций столько не получить. Под водой 400 фигур людей, — рассказала блогер.

Многие едут в Мексику посмотреть древние пирамиды племен майя, а также увидеть такие достопримечательности, как Чичен-Ица, Эль-Кастильо, колодец смерти, стена черепов, храм Ягуара, добавила Ансталь. Это одно из самых посещаемых мест, где царит необычайная энергетика, подчеркнула она.

А для туристов, любящих необычное, не массовое, советую посетить Яшчилан и город майя Бонампак. Туда добраться не так просто, находятся города в джунглях, там как раз можно пообщаться с местными племенами, посмотреть на местные обычаи и культуру, побродить по развалинам и увидеть древнюю архитектуру в нетронутом виде. Сюда добирается мало туристов, — отметила тревел-блогер.

Туристам стоит увидеть развалины Теночтитлана — древнего города-государства ацтеков, который находился на месте современного Мехико, добавила Ансталь. Это место находится в самом центре мегаполиса, к тому же вход туда бесплатный и можно взять экскурсовода.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что спрос на турпоездки в ноябрьские праздники среди россиян в этом году оказался на 10–15% выше, чем в прошлом. По данным АТОР, среди зарубежных направлений наиболее популярны ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет.