Тревел-блогер умерла от поражения печени и пневмонии в 28 лет Тревел-блогер Конопка умерла в 28 лет после диагностированной пневмонии

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Ванесса Конопка

Популярная блогер немецкого происхождения Ванесса Конопка скончалась в возрасте 28 лет, сообщает Daily Mail. В декабре прошлого года у нее диагностировали пневмонию и тяжелое поражение печени.

Конопка вела канал Happiness Crossing. Девушка путешествовала с другом по Филиппинам. В новогоднюю ночь она почувствовала себя плохо. Блогера отвезли в больницу на острове Боракай. Врачи диагностировали пневмонию и сильное повреждение печени.

Блогер лишилась речи, не могла ходить и даже сидеть. Позже Конопке стало лучше, и девушку смогли перевезти в Германию. Однако вскоре друг сообщил о смерти блогера. Причины смерти не уточняются.

Ранее стало известно, что российский стример Vault39 попал в аварию во время прямой трансляции. Инцидент произошел в одном из европейских городов, предположительно, во Франции, где в последнее время и живет блогер. Стример в момент аварии передвигался на велосипеде. Он ехал к своему другу и параллельно разговаривал с подписчиками. В один момент Vault39 решил остановиться на обочине, но в него тут же врезалась машина. Блогера доставили в больницу, но врачи не обнаружили у него переломов.