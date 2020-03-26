https://static.news.ru/photo/5b34c618-6f77-11ea-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Минздрав Кубы сообщил о новом заражении коронавирусом в стране. Пациенткой стала гражданка России.

48-летняя женщина прилетела на остров из Франции в начале марта, передаёт ТАСС. В настоящий момент она находится в больнице.

Врачи оценивают состояние россиянки как удовлетворительное. Таким образом, число заражённых COVID-19 на Кубе граждан РФ достигло трёх.

Как писал NEWS.ru, жертвами мировой пандемии коронавируса стали более 21 тысячи человек. Всего за три месяца заболели не менее 463 тысяч жителей 170 стран. Государства закрывают границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек.

Пандемия привела к обвалу фондовых рынков и рекордному снижению цен на нефть.