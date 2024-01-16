«Третьей мировой не будет»: Коц высказался об атаке КСИР на Эрбиль Военкор Коц усомнился в риске новой глобальной войны из-за атаки Эрбиля

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нанесение удара по объектам в иракском Эрбиле со стороны Ирана не приведет к новому глобальному конфликту, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что в 2020 году Тегеран нанес более серьезный удар по американским объектам в ответ на убийство командира КСИР Касема Сулеймани, однако это не привело к третьей мировой войне.

Третьей мировой войны не будет. Пока. То, что вечером казалось началом новой глобальной войны, к утру рассосалось, как шрам после сеанса Кашпировского, — написал Коц.

Военкор подчеркнул, что США уже прокомментировали нанесение удара по объектам в Эрбиле, заявив, что никто из американских военнослужащих не пострадал. Представители КСИР же отметили, что удары наносились по «шпионским штабам» группировок, причастных к недавнему теракту в Кермане.

Тегеран благоразумно заявил, что целью были не звездно-полосатые империалисты, а абстрактные террористы под «крышей», разумеется, «Моссада». Американцы отделались легким испугом, отчитав Иран в безрассудности и неточности, — заявил военкор.

При этом журналист отметил, что Ближний Восток остается наиболее вероятным местом, в котором может начаться третья мировая война. По его мнению, это связано с тем, что для Запада ближневосточные государства остаются более непредсказуемыми игроками, чем Россия.

В свою очередь военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке может начаться между шестью сторонами. Участие в нем могут принять США, Великобритания и Израиль, которые выступят против Ирана, Ирака и вооруженных группировок региона.