Треть компаний ФРГ назвали «Северный поток — 2» незаменимым для экономики

Большинство немецких компаний, работающих в России, поддерживают строительство «Северного потока — 2». Они считают, что этот проект незаменим для экономики страны. Об этом говорится в исследовании Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Так, 60% предприятий назвали проект газопровода важным вкладом в обеспечение безопасности Евросоюза, 32% опрошенных считают, что он совершенно необходим, 33% респондентов заявили, что СП-2 незаменим для обеспечения энергоснабжения, 97% полагают, что правительство ФРГ займёт однозначную позицию и добьётся завершения проекта, заявил президент палаты и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Лишь 7% опрошенных полагают, что в «Северном потоке — 2» нет необходимости, поскольку Германия планирует переходить на возобновляемые источники энергии.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты к августу. Министр подчеркнул, что отдельные немецкие физические лица и компании были выведены из-под действия санкций, решение об этом было достигнуто на переговорах.

Германия неоднократно заявляла о необходимости достроить «Северный поток — 2». Немцы считают этот проект экономическим, но настаивают на том, чтобы роль тразитёра газа сохранила Украина.