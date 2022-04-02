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«Тренировались годами»: Столтенберг о подготовке украинских военных в НАТО

Столтенберг заявил, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку в НАТО
17:08, 03 апреля 2022
«Тренировались годами»: Столтенберг о подготовке украинских военных в НАТО Фото: marine_corps/flickr.com
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Украинские военнослужащие годами проходили подготовку в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ лучше вооружены, подготовлены и управляемы, чем когда-либо.

НАТО поддерживает Украину долгие годы. <...> Не стоит забывать, что члены НАТО, не только США, но также Великобритания, Канада и многие другие тренировали украинские войска годами. Поэтому сейчас десятки тысяч украинских военных сражаются против Вооружённых сил России,отметил он. 

По словам Столтенберга, противостоящие войскам РФ украинские военные за годы многолетней подготовки НАТО шагнули вперёд и усовершенствовались. 

ВСУ значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше управляемы, чем когда-либо, — добавил генсек Альянса. 

Ранее его заместитель Мирча Джоанэ в ходе церемонии в честь 18-летия со дня присоединения Румынии к НАТО заявил, что ситуация на Украине будет ухудшаться. Он отметил, что не видит условий для урегулирования конфликта мирным путём.

Джоанэ добавил, что Румыния углубила интеграцию в Альянс, благодаря чему и с военной, и со стратегической точки зрения больше не будет качественной разницы между союзниками на западе и востоке Европы. 

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