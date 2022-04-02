«Тренировались годами»: Столтенберг о подготовке украинских военных в НАТО

Украинские военнослужащие годами проходили подготовку в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ лучше вооружены, подготовлены и управляемы, чем когда-либо.

НАТО поддерживает Украину долгие годы. <...> Не стоит забывать, что члены НАТО, не только США, но также Великобритания, Канада и многие другие тренировали украинские войска годами. Поэтому сейчас десятки тысяч украинских военных сражаются против Вооружённых сил России, — отметил он.

По словам Столтенберга, противостоящие войскам РФ украинские военные за годы многолетней подготовки НАТО шагнули вперёд и усовершенствовались.

ВСУ значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше управляемы, чем когда-либо, — добавил генсек Альянса.

Ранее его заместитель Мирча Джоанэ в ходе церемонии в честь 18-летия со дня присоединения Румынии к НАТО заявил, что ситуация на Украине будет ухудшаться. Он отметил, что не видит условий для урегулирования конфликта мирным путём.

Джоанэ добавил, что Румыния углубила интеграцию в Альянс, благодаря чему и с военной, и со стратегической точки зрения больше не будет качественной разницы между союзниками на западе и востоке Европы.