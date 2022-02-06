Трасс: заявления РФ о нежелании вторгнуться на Украину ложны

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter, что Лондон не верит заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. Министр считает, что желание РФ разрушить Украину очевидно. По словам политика, Великобритания и союзники сделают всё, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

Глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна. Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными, — отметила Трасс.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины. Он не исключил, что они затронут газопровод «Северный поток — 2».

Телеканал Fox News ранее сообщил, что в США идёт подготовка к значительному миграционному кризису на Украине в связи с обострением ситуации в регионе. В европейских странах также обсуждают варианты размещения беженцев, поскольку считают, что украинцы будут бежать в другие страны Европы.

Издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила масштабную подготовку к возможному вторжению на Украину. К границе с соседней страной переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих.

В США считают, что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров ранее заявил, что США для решения геополитических задач делают всё возможное, чтобы военный конфликт между РФ и Украиной стал реальностью. По его словам, Вашингтон ведёт гибридную войну, используя Украину в качестве инструмента для воздействия и давления на Россию.