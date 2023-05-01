Трасс заподозрили в краже тапочек из британского поместья The Times: Трасс вручили счет на $15 тысяч за вещи, которые исчезли из ее резиденции

Фото: Steve Taylor / Keystone Press Agency / Global Look Press

Секретариат британского правительства отправил бывшему премьер-министру страны Лиз Трасс счет на 12 тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть расходы на еду, напитки, а также вещи, которые пропали из ее загородной резиденции Чевенинг, предположительно когда она была министром иностранных дел, пишет The Times со ссылкой на неназванный источник. В издании уточнили, что из поместья пропали тапочки, халаты и полотенца. В кабмине пояснили, что государство оплачивает расходы на официальные приемы, но не на личные мероприятия.

Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там <...>. Сотрудники поместья также сообщили, <...> что за этот период исчезли <...> полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы, — сказано в публикации.

Представитель Трасс рассказал изданию, что политик планирует оспорить счет, аргументируя это тем, что в нем могут быть расходы не только личные, но и официальные.

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