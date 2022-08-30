Трасс пообещала выдавать лицензии на добычу газа и нефти в Северном море Трасс после победы пообещала выдавать лицензии на добычу газа и нефти в Северном море

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

В случае победы на выборах премьер-министра Великобритании действующая глава МИД страны Лиз Трасс планирует одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Соединенного Королевства. Об этом стало известно газете Times.

По информации издания, разрешения могут стать одним из первых решений Трасс на посту премьер-министра. Предполагается, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и изучение месторождений. При этом эксперты не считают, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы.

Также ожидается, что вероятное правительство Трасс начнет побуждать компании страны увеличить инвестиции в свобситвенные объекты на территории Великобритании для увеличения производства.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в американских правительственных кругах сообщило, что администрацию США раздражают максимализм и прямолинейность главы МИД Великобритании Лиз Трасс. В Вашингтоне опасаются, что она может сохранить курс на лобовое решение вопросов, возглавив правительство Соединенного Королевства, и это усилит разногласия с Лондоном.