Трасс обещала чаще рассекречивать разведданые о России после выборов

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала чаще рассекречивать данные разведки о России в случае избрания её на пост премьера. Об этом она написала в статье The Telegraph.

Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра и буду делать все возможное, в том числе рассекречивать больше разведданных, чтобы показать миру тактику [президента РФ Владимира] Путина, — заявила глава британской дипломатии.

Трасс пообещало, что её правительство будет использовать данные разведки стратегически, чтобы «обнажить попытки Кремля подрывать и дестабилизировать свободолюбивые демократии». Кандидат на пост премьера добавила, что такой «жёсткий подход» она будет применять для «сдерживания злонамеренной активности со стороны потенциально враждебных государств», которые угрожают «глобальной безопасности».

Ранее Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер-министра страны, заявила, что, если будет нужно, она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме.