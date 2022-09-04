Трасс на посту премьера пообещала бороться с ценами на электричество Трасс пообещала бороться с ценами на электроэнергию в случаю избрания премьер-министром

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Фаворит гонки за кресло премьер-министра Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трас пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Об этом она написала в колонке для газеты The Telegraph. Трасс подчекнула необходимость «принимать жесткие решения».

В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению.... Нам нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму, — написала Трасс.

Она также добавила, что готова к жестким решениям для восстановления экономики.

Ранее агентство Bloomberg написало, что в Британии около 60% заводов могут закрыться из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии в стране. Отмечается, что больше половины предприятий столкнулись со 100-процентным увеличением счетов за электричество. Автор материала добавляет, что владельцы заводов окажутся перед сложным выбором: закрывать производство или сокращать людей. В настоящее время 13% заводов в Соединенном Королевстве сократили часы работы, а 7% остановили производство на длительный период.

Daily Mail в свою очередь рассказало, что миллионам британцев могут запретить готовить еду и пользоваться электроприборами до восьми вечера из-за энергокризиса. По данным газеты, запрет также может коснуться использования стиральных и посудомоечных машин в период с 14 до 20 часов.