Трасс договорилась с Байденом об укреплении оборонного союза между странами

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс провела первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились об укреплении оборонного союза между странами, говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства.

Премьер-министр и президент Байден поразмышляли по поводу несокрушимой силы особых отношений (США и Великобритании. — NEWS.ru). Они сошлись во мнении, что партнерство между нашими странами, усиленное общими ценностями, критически важно для защиты и продвижения свободны и демократии в мире, — сказано в сообщении.

В документе указано, что британский премьер и американский президент договорились «опираться на эти связи» и расширить оборонительный союз посредством НАТО.

Трасс в должности премьера выразила надежду на работу по решению проблем обеих стран, включая те, которые возникли на фоне ситуации на Украине. И Трасс, и Байден подтвердили гарантию, что Россия потерпит поражение на Украине.

Ранее Лиз Трасс в должности премьера первым делом позвонила украинского президенту Владимиру Зеленскому. В ходе разговора она приняла приглашение посетить Киев и пообещала украинскому лидеру всестороннюю поддержку и долгосрочную помощь Лондона.