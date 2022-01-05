Казахстан заблокировал транзит угля на Украину

Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объёмы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, это связано с блокировкой транзита Россией.

Из Казахстана не идёт. Есть заключённый контракт у «Центрэнерго» на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь, — отметил Галущенко.

Осенью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть все необходимые условия для прохождения зимнего сезона. «Центрэнерго» в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к главе Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой разобраться в энергетическом кризисе на Украине и выяснить, не является ли он результатом «диверсии со стороны России и других лиц».

Ранее стало известно, что Киев готов закупать энергоресурсы у самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. При этом министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что непризнанные республики Донбасса готовы обсуждать подобное предложение.