Транспортный самолёт армии Хафтара сбили в Ливии

Самолёт, перевозивший амуницию для армии маршала Халифы Хафтара, сбит силами правительства национального согласия Ливии (ПНС).
Инцидент произошёл у города Тархуна, распложенного южнее Триполи. Воздушное судно было атаковано перед посадкой,
Подробности произошедшего собеседник агентства не привёл. Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки нет.
Ранее NEWS.ru писал, что армия Хафтара захватила стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизии. Он расположен всего в 20 километрах от столицы.
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