Мир

Транспортный самолёт армии Хафтара сбили в Ливии

11:05, 06 апреля 2020 13
Халифа Хафтар Халифа Хафтар Фото: imago stock&people/Global Look Press

Самолёт, перевозивший амуницию для армии маршала Халифы Хафтара, сбит силами правительства национального согласия Ливии (ПНС).

Инцидент произошёл у города Тархуна, распложенного южнее Триполи. Воздушное судно было атаковано перед посадкой, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источник в войсках ПНС.

Подробности произошедшего собеседник агентства не привёл. Информации о жертвах и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Хафтара захватила стратегически важный пригород Триполи — Эль-Азизии. Он расположен всего в 20 километрах от столицы.

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